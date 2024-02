„Wildlife Photographer of the Year – People’s Choice“ Die Naturfotografen des Jahres 2024 und ihre Bilder

Das „Natural History Museum“ in London ehrt einmal im Jahr all diese Fotografen, beziehungsweise deren Bilder, mit dem „Wildlife Photographer of the Year“ Award, einer Auszeichnung für die besten Naturfotografen des Jahres. Im Jahr 2024 gibt es eine Besonderheit: Die Spezialkategorie „People’s Choice“. An der Abstimmung nahmen 75.000 Menschen teil, insgesamt standen 25 Fotos zur Wahl. In unserer Fotostrecke sehen Sie die fünf Fotos, die ausgezeichnet worden sind.