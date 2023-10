„Wildlife Photographer of the Year“ Die Naturfotografen des Jahres 2023 und ihre Bilder

Das „Natural History Museum“ in London ehrt einmal im Jahr all diese Fotografen, beziehungsweise deren Bilder, mit dem „Wildlife Photographer of the Year“ Award, einer Auszeichnung für die besten Naturfotografen des Jahres. Auch für 2023 hat das Museum bereits die Preisträger in den fast 20 verschiedenen Kategorien gekürt. Eine Auswahl der Gewinner-Fotos des „Wildlife Photographer of the Year“ Award 2023 zeigen wir Ihnen hier.