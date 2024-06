Berliner Zoo Zwergflusspferdbaby entwickelt sich zum Internetstar

Das Zwergflusspferd, dessen Bruder kurz nach der Geburt am 3. Juni starb, ist noch namenlos. Dem will der Zoo nun aber mit einer großangelegten Namenssuche abhelfen: Bis nächsten Freitag können Interessierte in den Kommentarspalten der Social-Media-Kanälen des Tierparks oder per E-Mail Vorschläge machen. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass mir kurze, knappe Namen mit Berlinbezug besonders gut gefallen“, erklärte Tierparkdirektor Andreas Knieriem dazu.