Mehr als 20.000 Vorschläge So heißt das Mini-Hippo im Berliner Zoo

Mit mehreren Millionen Ansichten auf Tiktok ist das Tier zum Onlinestar geworden, es hat Fans in den USA, Australien und Mexiko. Der natürliche Lebensraum der Zwergflusspferde liegt in den Regenwäldern Westafrikas. Nur an der Elfenbeinküste, in Guinea, Liberia und Sierra Leone gibt es diese scheuen Tiere noch, teilte der Zoo mit. Dort soll es nur noch weniger als 2500 ausgewachsene Exemplare geben – Tendenz sinkend. Die größte Bedrohung sei die Rodung von Wäldern durch den Menschen.