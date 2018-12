Tierhaltung: Dogsharing – einen Hund teilen

Viele Menschen wünschen sich einen Hund, haben im Alltag aber zu wenig Zeit für das Tier. Eine gute Lösung kann es sein, sich mit jemand anderem gemeinsam um den Hund zu kümmern.

Ob Scheidung, Jobwechsel oder Krankheit – viele Veränderungen können dazu führen, dass plötzlich die Zeit oder das Geld für den Familienhund fehlt. In diesen Fällen kann Dogsharing eine flexible Lösung für Tierfreunde sein. „Dogsharing ist aus Hundesicht zunächst nicht unbedingt etwas anderes, als einen Hundesitter und einen Besitzer gleichzeitig zu haben“, sagt Dr. Hildegard Jung, Vizepräsidentin der Gesellschaft für Tierverhaltensmedizin und -therapie. Am wichtigsten ist, dass sich der Hund bei beiden Partnern wohlfühlt und dass die Chemie zwischen den Dogsharing-Partnern stimmt. Schließlich werden sie viele Jahre gemeinsam für ein geliebtes Tier verantwortlich sein.

Einige Hunde schließen sich problemlos mehreren Menschen an, andere wiederum sind stark auf ihr Herrchen bezogen. „Je schwieriger ein Hund ist, desto vorsichtiger sollte man sein, ihm einen weiteren Stressfaktor zuzumuten“, rät Jung. Das Tier sollte ausreichend Zeit bekommen, ein mögliches zweites Herrchen oder Frauchen kennenzulernen. „Daher ist es empfehlenswert, dass der neue Mithalter öfter mit Gassi geht und den Hund in seiner ursprünglichen häuslichen Umgebung kennenlernt“, empfiehlt Jung. In vielen Fällen stammt der Dogsharing-Partner aus der Familie oder dem Freundeskreis und ist dem Hund bereits bekannt.