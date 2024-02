Von Rangern gefangen Tiger sorgt in thailändischem Dorf für Panik

In Thailand ist ein wilder Tiger in ein Dorf gewandert und hat dort die Bevölkerung in Panik versetzt. Rangern sei es nun gelungen, die etwa drei Jahre alte Raubkatze in der Provinz Kamphaeng Phet mittels einer Falle einzufangen, berichtete die Zeitung „Bangkok Post“ am Dienstag unter Berufung auf die zuständigen Behörden. Da es in Thailand weniger als 200 verbliebene Exemplare in freier Wildbahn gibt, sind solche Begegnungen eher selten.