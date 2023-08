Fleckenlose Giraffe, weißer Igel Wenn die Natur außergewöhnliche Tierbabys hervorbringt

In freier Wildbahn hätte die kleine Giraffe wohl eine geringere Lebenschance als in einem Zoo. Die Flecken von Giraffen dienen in erster Linie der Tarnung der Tiere in ihrer natürlichen Umgebung. Das einfarbige Exemplar im Brights Zoo im US-Bundesstaat Tennessee gehört der Unterart der Netzgiraffen an und ist mit seinem flecklosen Fell wohl einzigartig. „Eine Giraffe ohne Flecken ist sehr selten“, sagte Zoo-Direktor David Bright der Nachrichtenagentur AFP. Seit einem Exemplar im Jahr 1972 in Tokio sei keine solche Giraffe mehr bekannt worden, erklärte er.