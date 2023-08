Fotos Launen der Natur – Die außergewöhnlichsten Tierbabys

Ebenso einzigartig: Ein Albino-Galapagos-Riesenschildkrötenbaby, das am 1. Mai 2022 im Tropicarium von Servion in der Westschweiz neben seiner Mutter geboren wurde. Albinos Galapagos-Schildkröten wurden noch nie in Gefangenschaft oder in der Natur beobachtet. Die Galapagos-Riesenschildkröten sind streng geschützt und gehören zu den am stärksten gefährdeten Arten unter den in der Cites-Liste aufgeführten Tieren. (Foto vom 3. Juni 2022)