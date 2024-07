An heißen Tagen unterwegs mit dem Hund

Wer mit seinem Tier Abkühlung sucht, sollte beachten, dass Hunde an vielen Orten nicht oder nur in extra ausgewiesenen Bereichen erlaubt sind. Am Meer und an vielen Badeseen sind Hundestrände in der Regel ausgeschildert oder es gibt eine allgemeine Hausordnung. Selbst wenn Hunde erlaubt sind, sollte man sich nach Möglichkeit eine ruhige Ecke suchen, um andere Badegäste nicht zu stören. Außerdem ist es wichtig, immer den Kontakt zu Kindern im Auge zu behalten und darauf zu achten, dass keine Hinterlassenschaften des Hundes am Strand liegenbleiben. Oftmals reicht für die Erfrischung des Hundes auch ein seichter Bach, ein kleiner See oder ein Fluss mit geringer Strömung. Hier ist das Baden in der Regel nicht verboten. In Naturschutzgebieten müssen Hunde allerdings an der Leine bleiben und dürfen nicht ins Wasser. Sie könnten sonst brütende Tiere am Ufer stören oder erschrecken. Grundsätzlich sollten sich Halter immer vergewissern, ob das Gewässer sicher zu erreichen, die Strömung nicht zu stark und das Wasser nicht verunreinigt ist. Im Herbst bieten mittlerweile außerdem einige Freibäder besondere Termine für das Hundeschwimmen an, bevor das Wasser abgelassen wird.