Perseiden 2018: Im August können Sie Sternschnuppen in Deutschland sehen

Düsseldorf Die Mondfinsternis ist gerade erst vorbei, schon ereignet sich das nächste Großereignis am Firmament. Sternegucker freuen sich auf die Sternschnuppennacht der Perseiden.

Pro Sternschnuppe ein Wunsch - wer sich an diese Regel halten will, der bekommt im August viel zu tun. Grund dafür ist der Meteorstrom der Perseiden. Er ist der ergiebigste Strom des ganzen Jahres. Beim Höhepunkt flammen über hundert Sternschnuppen in einer Stunde am Himmel auf. Boliden oder Feuerkugeln gehören auch dazu, sie leuchten besonders hell. Der Höhepunkt der Perseiden ist in der Nacht vom 12. auf 13. August zu erwarten. Dank des Neumondes am 11. August wird das Himmelsspektakel auch nicht von Mondlicht gestört. Ob Wolken die Sicht verdecken, bleibt allerdings abzuwarten. Die ersten Perseiden-Meteore erscheinen übrigens bereits Ende Juli. Nach Mitte August sind kaum noch Perseiden zu sehen.