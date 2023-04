Ostern Zehn Fakten über das wichtigste Fest der Christen

Fakt 3 über Ostern: Wenn der Priester einen Witz erzählt...

Ein besonderes Brauchtum, das es bis in das 19. Jahrhundert hinein in Deutschland gab, war der sogenannte Osterwitz. Am Ende der Messe erzählte der Priester seiner Gemeinde einen Witz, der die Atmosphäre deutlich auflockerte. So sollten die Gläubigen symbolisch den Tod auslachen und ihm so seinen Schrecken nehmen.