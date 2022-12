Stiefel, Geschenke und Legenden Nikolaus 2022 – Die Legenden um Nikolaus von Myra, Geschenke und den Nikolaustag

"Der heilige Nikolaus ist in allen christlichen Konfessionen präsent, besonders auch in der Orthodoxie. Das zeigt, wie bedeutend er ist. Sein Grab wird in Bari verehrt, und wir wissen, dass er als Bischof von Myra an mindestens einem der frühchristlichen Konzilien teilnahm. Wir können also durchaus von einer authentischen Person ausgehen, wobei sich über die Jahrhunderte viele Geschichten entwickelt haben. Eines ist allen Erzählungen gemeinsam: Nikolaus stand für selbstlose Nächstenliebe und karitatives Handeln", erklärt Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz.