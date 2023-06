Wermelskirchen So kämpft das Reparatur-Café gegen die Wegwerf-Gesellschaft

Es herrscht rege Betriebsamkeit an diesem Nachmittag in der Bogenbinderhalle in Wermelskirchen. Rund ein Dutzend Ehrenamtliche haben zum Reparatur-Café eingeladen. Und an den Tischen werden die von den Kunden mitgebrachten Geräte genau unter die Lupe genommen. Zuerst wird sich ein Überblick verschafft, was defekt ist. An einem der Tische wird gerade von Carino Quaglia ein Staubsauger in seine Einzelteile zerlegt, an einem anderen nimmt Felix Albrecht einen Akkuschrauber auseinander.