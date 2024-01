Energiewende in Viersen So funktionieren die Gratis-Energieberatungen der Stabsstelle Klimaschutz

Das Beratungsangebot funktioniert in zwei Schritten. Die Stabsstelle Klimaschutz der Stadt Viersen bietet an jedem letzten Montag des Monats die Gelegenheit zu einer Initialberatung an. Sie soll den Einstieg in die Thematik der energetischen Gebäudesanierung erleichtern, bietet dazu allgemeine Informationen an. In einer zweiten Stufe bietet die Verbraucherzentrale NRW zu konkreten Sanierungsvorhaben in einer telefonischen Energieberatung qualifizierte fachliche Unterstützung. Dieses Angebot ist für diejenigen gedacht, die sich bereits für ein konkretes Sanierungsvorhaben entschieden haben und die spezielle Informationen benötigen – etwa zum Heizungstausch, zur Dämmung oder zu Fördermitteln. Ansprechpartner ist der Energieberater der Verbraucherzentrale NRW, Diplom-Ingenieur Michael Berger. Er bietet Interessierten die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch am Telefon. Dabei steht die individuelle Situation der beratenen Haushalte im Vordergrund. Die Beratenen erhalten von Berger anbieterunabhängige, fachlich fundierte Empfehlungen. Die Ziele sind klar festgelegt: Bausubstanz erhalten, Wohnkomfort steigern und Energieverbrauch senken.