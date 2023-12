Wegen der Klimakrise Deutsche fahren mehr Rad und fliegen weniger

Mehr Rad, weniger Flugzeug: Die meisten Deutschen (97 Prozent) haben ihr Mobilitätsverhalten in den vergangenen fünf Jahren verändert. Häufigster Grund dafür ist die Klimakrise, wie aus einer am Mittwoch in Berlin vorgestellten repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hervorgeht.