Expertinnen geben Tipps So werden Hochzeiten nachhaltiger – und günstiger

Eigens gebastelte Tischnummern und Ringkästchen, Blumenvasen aus alten Gläsern, Trockenblumen und nicht zuletzt Hochzeitskleider: Viele Paare geben ihre Ausstattung an Freunde und Bekannte weiter oder verkaufen sie im Nachhinein lieber, als sie für immer in Kisten verschwinden zu lassen. Entweder auf Tauschbörsen im Internet – oder auf Flohmärkten. Auch bei uns in der Region gibt es Märkte, die sich auf gebrauchte Hochzeits-Accessoires spezialisiert haben. „Wir haben im vergangenen Jahr unseren ersten Hochzeitsflohmarkt in Emmerich veranstaltet und die Resonanz war wirklich toll“, sagt Aniko Kawaters. Mehr als 300 Bräute waren dabei. Im November dieses Jahres soll es eine Neuauflage geben. Und auch Antje Mehning von den „Hochzeitsdamen“ aus Kalkar plant die Neuauflage ihres Hochzeitsflohmarktes: „Liebe auf den zweiten Blick“ heißt dieser und will wieder „der Hochzeitsflohmarkt in NRW“ werden. Im Jahr 2020 hat der Markt schon einmal im Gare du Neuss stattgefunden, in diesem Herbst soll es nach der Corona-Pause wieder losgehen.