Nachhaltig leben in Rommerskirchen Echte Selbstversorgung – ein „Vollzeit-Job“

Die Rhabarberstiele unter den üppigen Blättern sind kräftig und sehen zum Anbeißen aus, der Spargel ist reif, drei Gänse flüchten vor den Besuchern, und aus dem Hühnergehege dringt fröhliches Gackern: Der große Garten von Ralf Roesberger auf dem langgezogenen Grundstück an der Hellenbergstraße ist ein Paradies für alle, die ländliches Leben lieben. Der 58-Jährige versorgt sich und seine Familie seit mehr als zehn Jahren fast komplett selbst – mit allem, was sein Areal hergibt. Neben Obst und Gemüse gehören dazu auch Honig von den eigenen Bienen – zurzeit kümmert sich Roesberger um sechs Bienenstöcke – und Eier von den eigenen Hühnern. „Ich kaufe nur das zu, was ich nicht selber anbauen, ernten oder über Tierhaltung erhalten kann“, erklärt er – Fisch zum Beispiel, aber auch Brot und Milch. Völlige Autarkie indes ist seinen Ausführungen zufolge praktisch nicht erreichbar.