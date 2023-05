Nachhaltiges Einkaufen in Düsseldorf Wie sich der letzte Unverpackt-Laden hält

Lange Zeit hatte Düsseldorf drei Unverpackt-Läden. Pionier war „Flinse“ in Flingern in der Linsenstraße. Christina Rau öffnete ihren Laden im März 2018. Im September kam „Pure Note“ in Bilk hinzu. Wenig später folgte im November „Unverpackt Düsseldorf“ in Düsseltal. Das Konzept dahinter: Kundinnen und Kunden sollen nur so viel kaufen, wie sie wirklich benötigen, ohne unnötige Verpackungen. Die Waren kommen in großen Gebinden und werden im Laden in Schütten aufbewahrt, an denen Selbstbedienung herrscht. In selbst mitgebrachte Boxen oder Gläser kann dann so viel eingefüllt werden wie gewünscht, bezahlt wird nach Gewicht.