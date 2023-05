Projekt in Duisburg Upcyclen als berufliche Perspektive – wenn aus alter Kleidung neue Deko wird

Rheinhausen · Die Diakonie in Duisburg-Rheinhausen bietet mit der Upcycling-Werkstatt eine Arbeitsgelegenheit an. Aus ausgedienter Kleidung werden neue Dekoartikel, Arbeitslose sollen so Jobs finden. Wir waren einen Tag dort und haben mit den Teilnehmern gesprochen.

20.05.2023, 07:00 Uhr