Nachhaltigkeit und Umweltschutz beim TSV Bayer 04 Leverkusen Pluspunkte für Gesundheit und Klima

Weiterhin setzt der Verein auf Umweltkommunikations-Projekte. So betreibt er beispielsweise schon bei den Jüngsten, in seiner Träger-Grundschule in Bergisch Neukirchen, durch Aktionsgemeinschaften Aufklärungsarbeit über das Thema Wasser als kostbare Ressource. Zusätzlich unterstützte der Verein die Wasseraktivistin und Extremläuferin Mina Guli mit einem gemeinsamen Lauf-Projekt, um auf die Notwendigkeit der Einsparung von „virtuellem“ Wasser aufmerksam zu machen. Außerdem schloss sich der TSV Anfang des Jahres einem Projekt an, um einen CO 2 -Rechner zur Bemessung des ökologischen Fußabdrucks von Sportvereinen zu verwirklichen.