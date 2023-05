Nachhaltig und günstig durch die Inflation Warum Second Hand in Krefeld wieder angesagt ist

Vintage, Upcycling und Nachhaltigkeit sind Begriffe, die aus dem Wirtschaftsvokabular nicht mehr wegzudenken sind. Frei nach dem Motto „Es muss nicht immer neu sein“ dürfen sich insbesondere Second-Hand-Geschäfte seit Jahren über Zulauf freuen. Wie der Handelsverband Deutschland jetzt in seinem „Konsummonitor Nachhaltigkeit 2023“ berichtet, steigt der Umsatz mit Gebrauchtwaren in diesem Jahr voraussichtlich auf rund 15 Milliarden Euro – ein Plus von acht Prozent. 2019 lag der Umsatz bei 10,6 Milliarden Euro. Und wie sieht es in Krefeld aus? Hier finden die Kunden eine mannigfaltige Auswahl an Läden, die gebrauchte Waren verkaufen.