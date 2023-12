Nachhaltiges Fest Grüne Alternativen für die Weihnachtszeit

Tannenbaum: Es ist für viele der Höhepunkt der Adventszeit, wenn der Baum gekauft und anschließend im heimischen Wohnzimmer schön hergerichtet wird. Was viele jedoch nicht wissen: Beim Anbau mancher Nordmanntannen und Fichten werden Pestizide eingesetzt. Diese sind giftig und schaden beispielsweise Bienen, Schmetterlingen und Wasserorganismen. Eine Alternative bieten hier Bäume aus ökologischer Waldwirtschaft oder von ökologischen Weihnachtsbaumkulturen. Diese kann man beispielsweise am FSC- oder an den verschiedenen Bio-Siegeln erkennen. „Weihnachtsbäume mit diesen Siegeln werden ohne Pestizide angebaut“, erklärt die Umweltschutzorganisation WWF. Zwar hat das Angebot von ökologischen Bäumen in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, trotzdem ist es in manchen Regionen nicht immer leicht, eine nachhaltig angebaute Tanne zu finden. Alternativ kann laut dem WWF auch auf eine Tanne aus dem heimischen Wald zurückgegriffen werden. „Besonders empfehlenswert sind heimische Fichten, Kiefern oder Tannen vom nächstgelegenen Forstamt“, so die Umweltschützer. Auf diese Weise spare man auch Transportwege. Das Umweltbundesamt weist jedoch drauf hin, dass die Umweltbelastung von Weihnachtsbäumen im Vergleich zu anderen Konsumgütern als gering einzustufen sei.