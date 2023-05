Unverpackte Waren in Monheim Sie führen einen Store für nachhaltiges Leben

Nora Tengs und Tatjana Dunger haben sich beim Stöbern auf dem „grünen Markt“ in Düsseldorf kennengelernt. Der ökologische Lifestyle-Markt findet in wechselnden Städten der Region statt. Die Marketingfachfrau und die gelernte Floristin stellten schon beim ersten Aufeinandertreffen fest, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Beide legen großen Wert auf eine umweltbewusste Lebensweise. Schnell entschieden sie, selber mit einem nachhaltigen Konzept-Store in Monheim den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und erarbeiteten ein Business-Konzept. Im September 2020 eröffneten sie „Hy, unverpackt“ an der Heinestraße 4a. „Laden, Interior und Café“ lautet die Beschreibung ihres Angebots.