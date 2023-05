Nachhaltigkeit im Kreis Viersen Das recycelbarste Gebäude im Kreis

Serie | Viersen · Das 2022 fertig gestellte Kreisarchiv am Ransberg in Viersen ist eine Ausnahme in ganz Nordrhein-Westfalen. Warum gerade Anhänger des Nachhaltigkeitsprinzips den 17-Millionen-Euro-Bau schätzen.

22.05.2023, 14:29 Uhr

Die Ziegel für den Archivkern wurden nicht neu gebrannt sondern recycelt: Sie sind 100 Jahre alt und stammen aus einer abgerissenen Spinnerei in Mönchengladbach. Foto: Alex Witte

Von Alex Witte

Das Kreisarchiv am Ransberg, im August 2022 eröffnet, ist das erste kommunale Gebäude in ganz NRW, das nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit geplant und errichtet wurde. Und damit ist es auch in Viersen und im Kreis Viersen ein Flaggschiff. Es gibt nicht nur einen Grund, warum der 17-Millionen-Euro besonders nachhaltig ist.