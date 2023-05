Fahrrad-Werkstatt in Hückeswagen Wie ein Rad wieder fahrtüchtig wird

Da die Halle nicht beheizt ist, wird die Fahrradwerkstatt bis in den Herbst hinein das Angebot fortführen. Der Bedarf ist da, wie das Team bemerkt hat. So seien beispielsweise viele der gespendeten Fahrräder für die Flüchtlinge in einem schlechten Zustand. Hier kann meistens schnell und kostengünstig geholfen werden. Und natürlich ist auch eine große Portion Freude an der Arbeit dabei, denn es entstehen immer wieder interessante Gespräche und neue Herausforderungen. „Alte Schätze auf Vordermann bringen, macht am meisten Freude“, sagt Alfons Herweg.