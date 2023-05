Einrichtung aus Hilden ist ausgezeichnet Kitakinder lernen spielerisch Klima- und Umweltschutz

Die Auszeichnung „Nachhaltige Kita“ erhalten Kindertagesstätten aber auch Kindertagespflegeeinrichtungen, die die Kinder im Alltag ganz selbstverständlich an Umweltschutz und Nachhaltigkeit heranführen. So wird Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) schon in der Elementarpädagogik verankert. Inzwischen werden rund 350 Kitas bundesweit begleitet. „Dass Thema Nachhaltigkeit spielt immer mehr eine größere Rolle, doch es muss auch wirklich gelebt werden wie in der Kita Rehkids“, sagt Stefanie Walder. vom Amt für Jugend, Schule, Integration und Sport in Hilden. „Vergleichbare Kitas in Hilden gibt es nicht.“ Das Projekt läuft bis Dezember 2025, teilnehmen können bis dahin also weitere Kitas.