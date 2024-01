Nachhaltigkeit Grüne Woche öffnet für Besucher

Die 88. Ausgabe der Agrarmesse wird von der Debatte über Subventionskürzungen in der Landwirtschaft und die bundesweiten Proteste von Bauern dominiert. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) könnte bei seinem Messerundgang am Freitagmorgen daher auch Kritik an der Bundesregierung zu hören bekommen.