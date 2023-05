Obstbäume, Sträucher und Beete Wo die Stadt Mönchengladbach „essbar“ ist

Serie | Mönchengladbach · An vielen Orten in Mönchengladbach stehen auf öffentlichem Grund Obstbäume und -sträucher. Aber auch Initiativen bieten öffentliche Gemüsegärten an. Wo kostenlos geerntet werden darf.

28.05.2023, 05:10 Uhr

Auf den Streuobstwiesen am Haus Horst können Bürger seltene Apfelsorten pflücken. Foto: Markus Rick (rick)

Von Garnet Manecke

Frische Kräuter im Frühling, Kirschen und Holunder im Sommer, Brombeeren und Äpfel im Herbst: Anders als im Märchen steckt hinter der Idee der „essbaren“ Stadt keine innovative Lebkuchen-Architektur. An vielen Stellen in Mönchengladbach wachsen öffentliche Obstbäume und -sträucher, von denen man kostenlos die Früchte ernten kann. Manches davon hat sich selbst ausgesät, anderes ist von Initiativen dorthin gesetzt worden. Eine Auswahl, wie und wo man fündig wird.