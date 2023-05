Einkaufen in Moers „Nachhaltigkeit ist in keinem Fall langweilig“

Wer auf der Suche nach Nachhaltigem durch die Moerser Innenstadt bummelt, macht zum Beispiel an der Friedrichstraße 59 halt. Die Auslage im Schaufenster ist ansprechend: trendige Mode, Dekoartikel und Wohnaccessoires. Beim Betreten des Geschäfts empfängt den Kunden Großzügigkeit, die sich ebenfalls in den Regalen, auf Tischen und an Kleiderstangen bemerkbar macht. Schon im Eingangsbereich fallen Gürtel „Marke Upcycling“ in den Blick. Ausrangierte Feuerwehrschläuche und Reifen leben in ihnen ein zweites Leben: definitiv kein Allerweltsprodukt.