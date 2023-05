Nachhaltiges Einkaufen Wie sich der letzte Unverpackt-Laden in Düsseldorf hält

Lange Zeit hatte Düsseldorf drei Unverpackt-Läden. Pionier war „Flinse“ in Flingern in der Linsenstraße. Christina Rau öffnete ihren Laden im März 2018. Im September kam „Pure Note“ in Bilk hinzu. Wenig später folgte im November „Unverpackt Düsseldorf“ in Düsseltal.