Serie nachhaltig leben So fördert die Stadt Düsseldorf die Nachhaltigkeit

Wer in einer möglichgst nachhaltigen Immobilie leben will, kann bei Investitionen in vielen Punkten auf Unterstützung der Stadt hoffen. Die Liste reicht von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) über Dachbegrünung bis hin zu Wallboxen. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört aber auch die Unterstützung bei der Anschaffung von Lastenrädern, die von der Stadt wieder aufgenommen wird. Hier ein Überblick über die wichtigsten Maßnahmen.