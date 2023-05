Alte Sorten wurden neu entdeckt Grevenbroicher Äpfel sind gut für Allergiker

Wer schon einmal den jährlichen Apfeltag in der Villa Erckens besucht hat, weiß, dass die Geschichte des Apfels eng verbunden mit Grevenbroich ist. Einige Sorten haben ihren Ursprung in der Schlossstadt – und besonders ältere Sorten aus der Region rücken wieder in den Fokus vieler Apfel-Fans.