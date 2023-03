Tag zu Ehren der Mutter Wann ist Muttertag 2023?

Einen Ehrentag nur für die Mutter gibt es fast überall. Allerdings unterscheiden sich hier die Traditionen und die Termine. In Frankreich beispielsweise wird der Muttertag nicht wie in Deutschland, Österreich, Schweiz und in den USA am zweiten Sonntag im Mai zelebriert, sondern am letzten Sonntag des Monats. Das heißt, dass der Muttertag in Frankreich in diesem Jahr erst am 28. Mai 2023 gefeiert wird. Franzosen überreichen ihren Müttern gerne einen Kuchen in Blumenform an diesem Tag.