Krankenkasse warnt​: Beim Grillen steigt Risiko auf Magen-Darm-Infektionen​

Dortmund Mit den sommerlichen Temperaturen wird auch wieder vermehrt gegrillt. Damit der Grillgenuss nicht krank macht, sollten jedoch bestimmte Regeln beachtet werden. Allein in der Region Westfalen-Lippe wurden zuletzt über 6.600 Erkrankungen an Salmonellose und Campylobacter-Enteritiden gemeldet.

In der Grillsaison steigt laut der Krankenkasse AOK das Risiko von Magen-Darm-Infektionen. Infektionen mit Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall könnten vor allem durch Grillen von rohem Geflügelfleisch entstehen, erklärte die AOK NordWest am Mittwoch in Dortmund. Allein in der Region Westfalen-Lippe wurden laut Krankenkasse im vergangenen Jahr über 6.600 Erkrankungen an Salmonellose und Campylobacter-Enteritiden gemeldet. Beide Keime seien typische Krankheitserreger, die sich hauptsächlich in Fleisch und Produkten aus rohen Eiern befinden. Die Krankheitserreger könnten teils heftige Durchfallerkrankungen, Fieber und Erbrechen auslösen.