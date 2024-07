Zubereitung von Meeresfrüchten Lust auf Meer

Mein erstes Mal war in Frankreich, im beschaulichen Hafen von Bouzigues am Etang de Thau. Hier wollte ich endlich das probieren, wovon ich schon so viel gehört hatte: Austern. Frankreicherprobte Freunde hatten geschwärmt von Geschmack und Frische, andere wiederum winkten allein beim Gedanken an glibberigen Schleim im Mund, auch noch roh und lebendig, dankend ab. Aber heute sollte es trotz allem passieren: die erste Auster meines Lebens. Ein Lokal an der Promenade bot verlockende Aussichten – riesige Styroporteller voller crushed ice, auf denen geöffnete Austern, Muscheln und Crevetten mit Zitronenachteln und Döschen voller Aioli ein verheißungsvolles Stillleben bildeten.