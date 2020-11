Rezept für Pasta mit Wirsing

Das sind die Zutaten:

150 g Ricotta

6 EL Milch

1 TL Pesto aus dem Glas

Salz, Pfeffer, Muskat

400 g Wirsing

400 g Zucchini

2 Lauchzwiebeln

400 g Penne

2 EL Butter

200 g TK-Erbsen

5 Stiele Basilikum

Zubereitung Ricotta und Milch glatt rühren, 1 TL Pesto unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Wirsing waschen und in breiten Streifen vom Strunk schneiden. Zucchini waschen, längs halbieren und in Scheiben schneiden. Zwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Nudeln in kochendem Salzwasser garen. Butter in einer großen Pfanne erhitzen und die Kohlstreifen darin drei Minuten dünsten. Fünf Esslöffel Nudelwasser hinzugeben und köcheln, bis es verdampft ist. Zucchini, Zwiebeln und Erbsen hinzugeben. Zugedeckt fünf Minuten dünsten, mit den Gewürzen abschmecken. Basilikum waschen und Blätter abzupfen, Nudeln abgießen. Basilikum, Nudeln und ein Esslöffel Pesto unter das Wirsinggemüse mischen, anrichten und mit Ricottasoße beträufeln.