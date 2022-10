Wie Wein Gerichte veredeln kann : Gerne mit Schuss

Das Coq au vin wird in viel Rotwein gekocht. Foto: picture alliance / Zoonar/Heinz Leitner

Ein guter Tropfen eignet sich nicht nur als eleganter Begleiter zu einem guten Essen, sondern macht als Zutat manches Gericht und vor allem Saucen erst perfekt. Es gibt auch antialkoholische Alternativen.

Von Julia Siegers

Einen Schuss Wein an eine Sauce zu geben oder eine Dessertcreme mit dem gewissen Etwas zu verfeinern, klingt zunächst nach einer Selbstverständlichkeit, über die man nicht groß nachdenkt. Die Hintergründe, warum mit Wein zu kochen aber durchaus eine Fertigkeit sein kann, die aus einem Gericht erst das perfekte Aroma herauskitzelt, kennen Ramona und Benjamin Kriegel aus dem Effeff. Als Restaurantleiterin und Sommelière sowie Chefkoch des Restaurants Pink Pepper im Steigenberger Parkhotel an der Düsseldorfer Kö beschäftigten sie sich täglich damit, für ihre Gäste die bestmögliche Kombination aus Wein und Speisen zusammenzustellen.

„Jeder Wein ist eine komplexe Zusammensetzung aus verschiedenen Stoffen. Die bekanntesten sind sicherlich die Farbgebung, Alkohol, verschiedene Säuren, Zucker und natürlich die jeweiligen geschmacklichen Komponenten. Diese spielen alle beim Kochen mit Wein eine wichtige Rolle“, erläutert Ramona Kriegel die Grundlagen. Und ihr Mann ergänzt: „Ein frischer Riesling prägt eine Sauce natürlich ganz anders als ein roter Portwein.“

Gerade Saucen sind es, in denen beim Kochen schwerpunktmäßig der Wein ins Spiel kommt. Dabei geht es immer darum, welchen Charakter, welches Geschmackserlebnis man erreichen möchte. „Bei einer hellen, zum Fisch gedachten Sauce, verwendet man eher einen trockeneren Weißwein, weil man auch farblich eine weiße Sauce, die dazu noch recht frisch schmeckt, erreichen möchte. Bei einer dunklen Sauce aus Wildknochen zum Beispiel würde man eher roten Portwein und einen frischen Rotwein zum Ablöschen einsetzen, um eine intensive Farbe und ein Zusammenspiel aus Süße und Säure zu erzeugen“, plaudert Benjamin Kriegel aus dem Koch-Grundwissen. „Ich denke, dass Säure, Süße und Farbe die wichtigsten Gründe sind, Wein zu benutzen. Des Weiteren erhält man natürlich die geschmackliche Vielfalt, die der Wein besitzt. Diese gibt er an die Sauce weiter und verbessert den Geschmack. Ist eine Sauce fertig, und sie ist mir zu sauer, schmecke ich sie kurz vor dem Anrichten noch einmal mit reduziertem Portwein ab, was einen viel komplexeren Geschmack hat als Zucker.“

Dass Weißweine eher für Fisch oder helleres Fleisch wie Geflügel und Rot- oder Portweine bei dunklerem Fleisch verwendet werden, sei dabei zwar eine Basis, an der man sich gut orientieren könne, so der Chefkoch, aber beileibe kein Muss. Bestes Beispiel für die Ausnahme von der Regel ist das bekannte französische Rezept für „Coq au Vin“, bei dem das Hähnchen in Rotwein geschmort wird. Rosé-Wein hat dagegen trotz seines dem Weißwein ähnelnden Geschmacks einen schweren Stand, beim Kochen verwendet zu werden – wegen seiner Farbe. „Bei einem Gericht mit einer frischen, hellen Sauce erwartet der Gast auch eine klare weiße Farbgebung, sodass die leichte Färbung des Rosé-Weins hier als störend empfunden werden würde“, weiß Benjamin Kriegel aus Erfahrung. Eine Art von Saucen, zu der auch er aber am liebsten Rosé verwendet, gibt es: „Das sind alle Arten von Krustentiersaucen wie etwa eine klassische Hummer-Bisque.“ Schaumweine oder Champagner kann man als Geschmackslieferant übrigens genauso verwenden wie „normalen“ Wein. Die darin enthaltene Kohlensäure ist außerdem sogar ein Pluspunkt für Cremes oder Teige, da sie diese sehr locker und fluffig werden lässt.

Bei der bekannten Vorgehensweise, eher günstigen Wein zum Kochen zu verwenden und teurere Sorten zum Trinken zu nehmen, schaltet sich Sommelière Ramona Kriegel ein: „Natürlich kann man hochwertige Weine zum Kochen einsetzen, geschmacklich ist das oft eine gute Wahl. Ich würde dabei nur nicht in den High-End-Bereich gehen, wo doch der Wein eher als Genuss-Getränk im Vordergrund steht. Vorsichtig wäre ich auch bei sehr komplexen, im Holzfass gelagerten Weißweinen und sehr tanninreichen Rotweinen, die ein Gericht vielleicht zu stark beeinflussen. Ich finde es eine gute Mischung, einen gerne auch eher ,einfachen’ Gutswein oder ,Liter-Riesling‘ zum Kochen zu verwenden und dann einen ausgewählten Lagenwein zum fertigen Gericht zu genießen, der das Geschmackserlebnis aufgreift und abrundet.“ Vorsicht sei auch bei korkigen Weinen geboten, von denen man denken könne, sie seien geschmacklich zum Trinken zwar nicht mehr angenehm, zum Kochen aber noch verwendbar, warnt die Fachfrau. In einer kräftigen Wildsauce zum Beispiel würde man einen korkigen Wein eher nicht bemerken, da die unerwünschten Geschmacksstoffe zum Großteil verkochen, und das Ergebnis könne durchaus zufriedenstellend sein. Bei einem Sorbet allerdings, bei dem der Wein nur kurz erhitzt wird, solle man doch auf eine neue Flasche ohne Korkgeschmack zurückgreifen.

Nicht nur auf den Geschmack, sondern auch auf die Konsistenz der Grundprodukte eines Gerichtes hat die Verwendung von Wein einen Einfluss. „Dafür ist vor allen Dingen die Säure verantwortlich, die die Proteine denaturiert, also Molekülstrukturen zersetzt und Fleisch oder Fisch mürbe macht“, sagt der Chefkoch. Ein Beispiel dafür sei der klassische Sauerbraten, der in Rotwein mit Zugabe von Rotweinessig eingelegt wird. Was man aber nicht machen sollte: eine Ceviche, also ein Carpaccio von rohem Fisch, oder ein Salatdressing mit Weißwein zubereiten. Unverkochter Weißwein wirke meist störend und bitter in jedem Gericht.

Was zur nächsten Frage führt: Verdunstet der Alkohol im Wein beim Kochen? „Nein, nicht komplett“, muss Benjamin Kriegel ganz klar antworten. Als Faustregel könne man sagen, dass nach dreißig Minuten Kochzeit noch etwa 35 Prozent des reinen zugesetzten Alkohols vorhanden seien. Nach zweieinhalb Stunden seien es immer noch etwa fünf Prozent. Diese Mengen seien zwar eigentlich unbedenklich für gesunde Menschen, trotzdem sollte man, wenn zum Beispiel Kinder mitessen, lieber auf Alkohol im Gericht verzichten. Das sei gar nicht so schwer und erzeuge auch geschmacklich keinen Abbruch, weiß der Koch und nennt Alternativen: „Mittlerweile eine der wichtigsten Zutaten ist für mich ein Verjus aus dem Rheingau. Ich mag die kräftige Säure und die Frische dieses unreifen Traubensafts. Für die Süße verwende ich sehr gerne Traubendicksaft aus Griechenland. Alle dunklen Saucen lösche ich mittlerweile auch gerne mit Rotweinessig ab, weil ich auch hier die Frische erreichen möchte.“ Auch auf Apfelsaft oder normalen Traubensaft könne man zurückgreifen.

Ob mit oder ohne Alkohol: Die Zugabe von Rebensaft ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung für das jeweilige Gericht.

Rezept

Coq au Vin

Zutaten (für vier Personen): 2 Hähnchen, küchenfertig zerlegt, 1-2 EL Mehl, 100 g magerer Speck, 250-300 g Champignons, 5 Schalotten, 5 Knoblauchzehen, 2 EL Rapsöl, 30-40 g Butter, 1-2 EL Tomatenmark, 2 Lorbeerblätter, 2 Zweige Thymian, 1 Zweig Rosmarin, 1 Zweig Majoran, (alternativ 1-2 EL Kräuter der Provence, getrocknet), 750 ml Rotwein (Burgunder, z. B. Pinot Noir), Salz, Pfeffer

Zubereitung: Die Hähnchenteile kurz unter kaltem Wasser abspülen und trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und im Mehl wenden, sodass das Fleisch leicht damit bedeckt ist.

Den Speck in Würfel oder Streifen schneiden, Champignons putzen und halbieren oder vierteln, je nach Größe. Die Schalotten schälen und fein würfeln, die Knoblauchzehen ebenfalls schälen und grob zerkleinern.

In einer tiefen Pfanne oder einem Bräter das Öl mit der Butter erhitzen und die Hähnchenteile darin von beiden Seiten anbraten, bis sie eine goldbraune Färbung erhalten. Knoblauch und Schalotten ebenfalls mit anbraten, Tomatenmark und Kräuter zugeben und den Wein angießen. Einen Deckel auflegen und die Hähnchenteile bei mittlerer Hitze auf dem Herd oder bei 200 Grad im Backofen etwa eine Stunde garen, dabei nach 45 Minuten den Gargrad prüfen.

In der Zwischenzeit in einer zweiten Pfanne die Speckwürfel anbraten, herausnehmen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen. Im Bratfett die Champignons anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und dann ebenfalls beiseitestellen.

Zum Abschluss Speck und Pilze zu den Hähnchenteilen geben und das Gericht noch einmal ca. 10-15 Minuten ohne Deckel auf dem Herd leicht köcheln lassen, damit es gut durchzieht. Abschmecken, Sauce nach Wunsch mit Speisestärke oder Mehlbutter binden und den Coq au Vin mit Baguette und einem Glas Rotwein dazu servieren.