Weinreisen - wo kann ich hin?

Die Deutsche Weinstraße in der Pfalz ist die älteste und berühmteste ihrer Art, an ihr reihen sich viele Weingüter entlang. Aber mittlerweile gebe es in fast jedem Anbaugebiet eine Weinstraße, sagt Ernst Büscher vom DWI. „Die Rheingauer Rieslingroute ist mittlerweile auch sehr berühmt, die Badische Weinstraße wurde vor Kurzem verlängert. Wer an der Mosel entlang fährt oder wandert, kommt automatisch an vielen Weingütern vorbei.“

Viele Weinstraßen sind auch wunderbar mit dem Fahrrad zu bereisen, 2020 wurde sogar eigens ein Badischer Weinradweg ausgeschildert. Da Weinberge bevorzugt an Flüssen angelegt werden, bieten sich auch Bootsreisen an. Oder man bucht gleich eine Wein-Pauschalreise, bei der Urlauber von Weingut zu Weingut chauffiert werden und der Winzer ihnen seinen Weinkeller zeigt.

Tipp: Zusätzlichen Genuss verspricht Wein & Wellness - mit Traubenkernpeeling vorm Dinner.