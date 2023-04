Rankings, Rebsorten, Riesling Elf Fakten, die Sie sofort zum Wein-Experten machen

Ein Barrique fasst 225 Liter – und ist teuer, genauso wie die klimatisierten Keller. Besonders Winzer in Übersee setzen deshalb auf wesentlich günstigere und schnellere Alternativen. Sie hängen Eichenholzchips in Netzbeuteln in die Stahltanks. Oder sie lassen einen Ring aus Eichenholzbrettern in die Tanks bauen, sogenannte Staves.