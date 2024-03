Kraut aus Wald und Garten Bärlauch — Aussehen, Rezepte und Anbautipps

Der wild wachsende Bärlauch ist in Europa nahezu überall verbreitet und wächst sowohl in Höhenlagen als auch in den Tiefebenen. In Deutschland lässt sich insbesondere im Süden viel Bärlauch finden, in Norddeutschland ist die Pflanze seltener anzutreffen. Hier gilt das Gewächs zum Teil sogar als bedroht. Generell gedeiht Bärlauch vorwiegend in feuchten und schattenreichen Waldgebieten. Die Pflanze sprießt früh im Jahr und braucht dazu ausreichend Feuchtigkeit. Sonne hingegen verträgt der Bärlauch nicht sehr gut, er kann dann schnell verdorren. Daher fühlt sich Bärlauch in schattigen und feuchten Auwäldern, aber auch in Laubwäldern oder an Bächen wohl. Besonders häufig tritt er in Rotbuchenwäldern auf, hier bedecken seine Blätter im zeitigen Frühjahr oftmals den gesamten Waldboden.