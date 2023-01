Der „Veganuary“ hat begonnen So bereiten Sie einen veganen Sauerbraten zu

Danach wird der Braten in zehn bis zwölf gleichdicke Scheiben geschnitten. In der Zwischenzeit kann der Topf vom Herd genommen werden. Anschließend werden die Bratenscheiben so hineingelegt, dass möglichst alle von der Marinade bedeckt sind. Der Topf muss dann in den Kühlschrank gestellt werden, sodass der vegane Braten über Nacht ziehen kann.