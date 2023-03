Vegane Ernährung Hauptsache, Vleisch

Vleisch ist mein Gemüse, könnte man in Anlehnung an einen berühmten Buchtitel sagen. Denn „Vleisch“ besteht nur aus pflanzlichen Inhaltsstoffen. Die Wortkreation stammt jedoch von Sarah Pollinger, die 2015 die Idee einer „Vetzgerei“ hatte und sich auf die Suche nach veganem Fleischersatz machte. 2017 eröffnete sie ihre erste Filiale in Berlin-Prenzlauer Berg. Dort bekommt man nicht nur „neue, rein pflanzliche Geschmackserlebnisse“, sondern auch „Vürtschen“ aus pflanzlichen Zutaten, die offenbar gut ankommen, obwohl Würstchen die „vermeintliche kulinarische Königsdisziplin der Deutschen“ darstellen. So zumindest ist es in dem neuen Kochbuch nachzulesen, das Rezepte für vegane Steaks, Würstchen und vieles mehr versammelt.