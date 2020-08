So funktioniert unser Geschmack : Essen ist Kopfsache

Unser Geschmackserlebnis hängt von vielen Faktoren ab. Foto: Shutterstock/Shutterstock.com / Vinogradov Illya

Unser Geschmacksempfinden ist eine komplizierte Angelegenheit. Neben unseren Sinnen zählen vor allem äußere Faktoren, sagt der Lebensmittelwissenschaftler Klaus Dürrschmid. Deshalb schmeckt der Urlaubswein daheim auch meistens schal.

Von Jörg Isringhaus

Mit kulinarischen Mitbringseln aus dem Urlaubsort versuchen viele Menschen, das Feriengefühl in die Heimat zu tragen. Nur funktioniert das meist nicht. Warum schmeckt der Urlaubs-Chianti zu Hause nicht?

Klaus Dürrschmid Wir gehen von der irrigen Annahme aus, dass unsere Geschmackswahrnehmung ein Messgerät ist, dass unabhängig von situativen Einflussfaktoren funktioniert. Das ist aber in Wahrheit unzutreffend. Unsere Geschmackswahrnehmung ist kompliziert und wenig robust. Sie wird nämlich nicht nur von anderen Sinneswahrnehmungen, unserer psychischen Befindlichkeit, sondern ganz stark auch vom Kontext beeinflusst. Das kann der Mikrokontext sein – wie schaut der Teller aus, wie fühlt sich das Besteck an, wie ist der Tisch gedeckt – bis hin zum Makrokontext, in welchem Land befinde ich mich, wie ist das Ambiente des Raums, wie duftet es, welche Musik spielt. Das alles beeinflusst ganz massiv sowohl die analytische sensorische Wahrnehmung als auch, wie wir diese interpretieren. Auch was wir unmittelbar vorher gegessen haben, ist entscheidend. Wenn man einen Wein außerhalb einer bestimmten Speisenfolge probiert, wird er immer anders schmecken. Außerdem ist man im Urlaub in einer ganz anderen emotionalen Situation, man ist entspannter und offener für sensorische Erlebnisse. Das ist ähnlich wie beim Kitzeln. Wenn man von jemand anderen gekitzelt wird, ist das eine tolle Sache, weil da auch ein Überraschungseffekt dabei ist. Wenn man versucht sich selbst zu kitzeln, dann funktioniert das nicht. Zuhause den Wein aus dem Urlaub trinken, ist vielleicht wie der Versuch, sich selbst zu kitzeln.

Und im Urlaub hat man Zeit, sich auf Neues einzulassen. Das Essen wird zur Hauptsache.

Dürrschmid Richtig. Man kann dem Genuss weitaus mehr Aufmerksamkeit widmen. Es gehört ja zu einem gelungenen Urlaub schon dazu, dass man sich der lokalen Küche und Kulinarik widmet.

Im Alltag ist das Essen oft eben nur Notwendigkeit, es geschieht nebenher.

Dürrschmid Es gibt aber schon die Möglichkeit, im Alltag eine Art „virtuelle Urlaubssituation“ zu kreieren, indem man die zu den Speisen passende Musik spielt, sich vielleicht mit einem speziellen Buch in Stimmung bringt, sich eine Speisenfolge überlegt, das Ganze zelebriert wie im Urlaub. Ich habe das unlängst mit meiner Frau gemacht, mit einem Venedig-Szenario, das hat sich schon fast so angefühlt, als würden wir am Markusplatz speisen.

Welche Faktoren prägen unseren Geschmack denn besonders?

Dürrschmid Das ist relativ schwer zu beantworten, weil der Geschmack nicht durch eine sinnliche Wahrnehmung entsteht, sondern aus vielen – er ist ein multimodales Erleben. Klar ist, ohne die Wahrnehmung unserer Grundgeschmacksarten schaut es übel aus. Was aber oft unterschätzt wird, ist die retronasale Geruchswahrnehmung. Wenn man einen Bissen im Mund hat, dampfen dort Aromen ab in die Mundhöhle, die steigen über den Rachen ins Nasendach auf und führen dort zu einer Riechwahrnehmung, die aber im Mund als Geschmack verortet wird. Das nennt man flavor perception. Ohne retronasales Riechen schmeckt alles schal und flach – wie beim Schnupfen. Geruch ist für den Geschmack also ganz entscheidend. Aber auch die Farben, das Aussehen, die Textur und das Mundgefühl beeinflussen unsere Geschmackswahrnehmung beträchtlich. Wenn man die Entwicklung von Geschmacks-Präferenzen und -Aversionen beim Menschen betrachtet, so ist nur wenig angeboren. Wir haben eine wahrscheinlich gentisch verursachte Präferenz für Süßes und Aversionen gegen Bitter und stark Saures. Alle anderen Präferenzen und Abneigungen aber entstehen durch Lernprozesse, beginnend im Mutterleib über die Ernährung der Mutter, über Aromen in der Muttermilch und später über Lebensmittel. Da lernen wir, welche Geschmäcker okay sind, auch welche mit einer angenehmen Situation verbunden sind. Vanille zum Beispiel hat weltweit höchste Akzeptanz – man vermutet, dass es daran liegt, dass Muttermilch Vanille-Aroma besitzt. Wir verbinden das mit Geborgenheit, und dieses Gefühl wird immer wieder hervorgerufen, wenn wir Vanille-Produkte zu uns nehmen. Solche Lernprozesse finden auch im Alter noch statt.

Klaus Dürrschmid leitet das Sensoriklabor der Uni für Bodenkultur in Wien. Sein Buch heißt „Zungenbekenntnisse“ (Brandstätter-Verlag). Foto: Carolina Frank

Auch z. B. mit dem Braten der Großmutter verbindet man ja ein lebenslanges Wohlgefühl, das die Wahrnehmung beeinflusst.

Dürrschmid Assoziatives Lernen nennt man das, das Verbinden eines bestimmten sensorischen Profils mit einem angenehmen Gefühl, in diesem Fall bekocht zu werden, sich umsorgt und geliebt zu fühlen. Diesen Geschmack sucht man dann immer wieder, wird aber auch oft enttäuscht, weil dann doch immer etwas fehlt – nicht zuletzt die Liebe der Großmutter.

Kann man sich auch geschmacklich umprogrammieren?

Dürrschmid Ja natürlich. Es gibt mehrere sensible Phasen in der Entwicklung. Da ist die frühe Kindheit, in der Pubertät ändert sich einiges bei den Aromenpräferenzen, nach der Pubertät sind florale Aromen beliebter als zuvor. Das ist offensichtlich hormonell bedingt, es gibt aber auch Lernprozesse, die zu Aversionen führen. Das Geschmacksaversionslernen, ein ganz wirkmächtiger Mechanismus, der völlig unterbewusst abläuft, ist da zu nennen. Wenn ein Lebensmittel zu unangenehmen Folgen führt wie etwa Durchfall, Übelkeit oder Erbrechen, dann sinkt seine Beliebtheit stark, sein Geschmack wird einfach nicht mehr gemocht. Ein Schutzmechanismus.

Kann man auch einst Verhasstes lieben lernen?

Dürrschmid Bei wirklich Verhasstem wird es wahrscheinlich schwer, aber bei Lebensmitteln, die man nicht wirklich verabscheut, kann der Liking-by-Tasting-Effekt wirksam werden – je öfter man mit dem Lebensmittel bzw. seinem Aroma-Profil konfrontiert wird, ohne dass etwas Negatives passiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es irgendwann mag. Meine Frau hat mich zum Beispiel mit ihrer Campari-Begeisterung angesteckt, obwohl ich das Getränk ursprünglich mehr als Mundspülwasser empfunden habe. Jetzt steht es für mich für „Sommer-Sonne-Entspannung am Strand“ – ein klar assoziativer Lernprozess.

Es heißt ja immer: Das Auge isst mit. Wie wichtig ist die Optik?

Dürrschmid Wie visuelle Merkmale auf die sensorische Wahrnehmung wirken, ist außerordentlich gut untersucht. Dieser Effekt kann sehr stark sein und wird besonders von der Farbe und Form getragen, die Erwartungen auslösen etwa bezüglich des Reifegrads. Und diese Erwartungen beeinflussen wiederum unsere sensorische Wahrnehmung, über Erinnerungen und Erfahrungen. Wenn man gewohnt ist, dass ein gelber Pudding nach Vanille schmeckt, und dem ist nicht so, wird man irritiert sein und das für eine kulinarische Entgleisung halten.

Gerade die gehobene Küche nutzt ja die Erwartungshaltung, wenn sie Gerichte wie Kunstwerke präsentiert.

Dürrschmid Man sieht den enormen Aufwand und ist dem Ganzen schon wohl gewogen. Man denkt, das muss so hervorragend schmecken wie es aussieht. Ist die Diskrepanz zwischen Erwartetem und tatsächlich Erlebten aber zu hoch, dann kommt es zu einer Enttäuschung.

Wenn jemand also die Klaviatur der Wahrnehmungsfaktoren beherrscht, müsste er in der Lage sein, das sensorische Empfinden positiv zu beeinflussen.

Dürrschmid Ja, Natürlich. Gastronomen sind angewandte Ernährungspsychologen. Die machen das tagtäglich und haben wahnsinnig viel Erfahrung darin, ein angenehmes Erlebnis zu gestalten, damit die Speisen und Getränke sich optimal entfalten. Die Ernährungspsychologie als Wissenschaft erforscht aber erst seit etwa zehn Jahren intensiver, inwieweit Menschen in Restaurants, Cafes oder Mensen durch äußere Faktoren in ihrer Speisenauswahl beeinflusst werden. Ergebnisse könnten zum Beispiel gesundheitspolitisch genutzt werden: Etwa, wie man Menschen dazu bringen kann, am Buffet zu gesunden Speisen zu greifen.

Warum neigen Menschen überhaupt eher zu einfachen statt zu komplexen Genüssen? In der Kantine zum Beispiel sind ja nach wie vor Currywurst und Schnitzel die Klassiker.

Dürrschmid Mit einer solchen Wahl ist man auf der sicheren Seite, da fühlt man sich zu Hause, da weiß man, dass es funktioniert. Es gibt einem eine gefühlte kulinarische Geborgenheit. Das ist sozusagen die Ausgangsbasis. Alles andere probiert man mal am Wochenende, ansonsten ist es einfacher, auf das Bewährte zurückzugreifen. Die meisten Menschen sind kulinarisch sehr konservativ und daher ist es ein zäher Prozess solche Vorlieben zu ändern.

Sie stellen also nicht unbedingt, wie es etwa durch die Inflation der TV-Kochsendungen den Anschein hat, eine Tendenz zu komplexeren Genüssen fest?