Tipps vom TV-Koch Italienische Käse-Kunst

Fernsehkoch Frank Buchholz ist ein ausgewiesener Kenner und Liebhaber der italienischen Küche und muss im Gespräch als Erstes eine augenzwinkernde Warnung aussprechen: „Es ist nicht immer eine leichte Küche, in der Käse in Italien eine Rolle spielt. Hier richtet sich beim Kochen viel nach den Jahreszeiten, so dass bei kühleren Temperaturen auch gehaltvollerer Käse, also mit einem höheren Fettanteil, zum Einsatz kommt als beispielsweise im Sommer“, sagt er. Trotzdem schaffe es die italienische Küche, immer eine gewisse Ausgewogenheit in den Gerichten zu bewahren und sozusagen eine ‚Ganzjahresküche‘ zu sein, die man gerne esse.