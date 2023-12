Tipps von einer Sommelière Welcher Wein passt wozu?

Jakobsmuscheln oder Austern: Jakobsmuscheln, mit Salz und Pfeffer gewürzt und kurz in der Pfanne in Öl und Butter angebraten, passen gut zu Salat oder Avocadocreme. Dazu schmeckt immer ein eleganter Champagner. Der aber wiederum nicht unbedingt zu Austern serviert werden sollte. „Dazu eignet sich ein zarter, leichter, erfrischender Muscadet besser“, so Christina Fischer. Faustregel: Leichte, fruchtbetonte und harmonische Weißwein-Typen bevorzugen salzige und nicht allzu pikant gewürzte Speisen. Hilfreich ist dabei die Verbindung von Salz und Zitrone, der „Tequila-Effekt“.