Kulinarische Autobiographie „Taste“ Hollywood-Star am Herd

Zutaten (für 8 Personen): 50 ml Olivenöl, 500 g Kochfleisch vom Rind, von Fetträndern befreit, abgespült, trocken getupft und in mittelgroße Stücke geschnitten, 500 g Rippchen aus der Schulter, von Fetträndern befreit, halbiert, abgespült und trocken getupft, 115 g Zwiebeln, grob gehackt, 3 Knoblauchzehen, grob gehackt, 125 ml trockener Rotwein, 175 g Tomatenmark, 375 ml warmes Wasser, ggf. mehr, fünf 400-Gramm-Dosen Eiertomaten, entweder durch ein Passiergerät gedrückt oder in einem Mixer püriert, 3 frische Basilikumblätter, 1 Esslöffel frische, gehackte Oreganoblätter (oder 1 Teelöffel getrockneter Oregano)

Zubereitung: Das Olivenöl in einem Schmortopf auf mittlerer Flamme erwärmen. Das Kochfleisch von allen Seiten ca. 10 Minuten lang scharf anbraten, bis es gut gebräunt ist. Aus dem Topf nehmen und in einer Schüssel beiseitestellen. Die Rippchen in den Topf geben und ebenfalls 10 Minuten von allen Seiten scharf anbraten, bis sie gut gebräunt sind. Die Rippchen aus dem Topf nehmen und in der Schüssel mit dem Kochfleisch beiseitestellen. (Wenn Ihr Schmortopf groß genug ist, um die gesamte Fleischmenge in einer einzelnen Schicht aufzunehmen, können Sie Rippchen und Kochfleisch auch gleichzeitig anbraten.)

Die Zwiebeln und den Knoblauch in den Topf geben und die Hitze reduzieren. Auf niedriger Flamme ca. 5 Minuten unter Rühren garen, bis die Zwiebeln weich werden und ihre Form zu verlieren beginnen. Den Bratensatz mit dem Wein ablöschen. Tomatenmark hinzugeben. 125 ml warmes Wasser in die Dose gießen, um die Reste des Tomatenmarks zu lösen. In den Topf gießen. Das Tomatenmark ca. 2 Minuten lang erwärmen.

Die passierten Tomaten zusammen mit den verbleibenden 250 ml warmen Wassers in den Topf geben. Basilikum und Oregano unterrühren. Bei leicht geöffnetem Deckel ca. 30 Minuten garen, damit die Tomaten ihre volle Süße entwickeln können.

Das Fleisch zusammen mit allem Fleischsaft, der sich in der Schüssel abgesetzt hat, wieder in den Topf geben. Bei leicht geöffnetem Deckel ca. 2 Stunden weiter schmoren, dabei häufig umrühren, bis das Fleisch sehr zart ist. Wenn die Soße zu zähflüssig wird, kann warmes Wasser in 125-ml-Portionen angegossen werden. (Wenn Sie auch Fleischklößchen zubereitet haben, können diese gegen Ende der Garzeit eine halbe Stunde mitköcheln. Die Fleischklößchen nehmen einen Teil der Soße auf und werden dadurch weicher.)