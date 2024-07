Wasser mit Geschmack Volle Kanne

Wenn es ums Durstlöschen geht, trinken die Deutschen so viele Softdrinks wie seit zehn Jahren nicht mehr: Der Pro-Kopf-Verbrauch an Cola und anderen Limonaden stieg nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) in Berlin um 2,8 Prozent auf 124,9 Liter. Das Problem: Saft, Schorlen und Softgetränke wie Limonaden enthalten viel Zucker. Die gesündere Art, den Durst zu löschen, bieten Wasser mit Geschmack und Kräuteraufgüsse. Sie enthalten wenig bis gar keinen Zucker, besitzen so keine oder nur sehr wenige Kalorien. In der Regel bestehen sie aus natürlichen Zutaten und sind sensorisch interessanter als reines Trinkwasser.