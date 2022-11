Comfort Food : So viel Spaß macht vegetarisches Essen to go

So viel Spaß macht vegetarisches Essen to go

Obst to go ist praktisch und steckt voller Vitamine. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Berlin/Kaarst Essen soll heutzutage schnell gehen, Convenience Food liegt im Trend. Doch vielen Menschen ist es zunehmend wichtig, sich trotzdem gesund zu ernähren - etwa rein vegetarisch. Wir zeigen, wie das geht.

Ist Convenience Food überhaupt neu?

Dabei ist die Idee dahinter keineswegs neu. „Convenience Food gibt es schon lange: Denken wir an die Räucherwurst in der Antike oder in Deutschland an die ersten Ravioli in der Dose“, sagt Christian Schindler aus Berlin. Er schreibt auf seinem Blog Zukunftsessen über aktuelle und zukünftige Food-Trends.