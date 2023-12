So isst die Generation Z Hauptsache lecker und fotogen

Was sind die Werte dieser jungen Menschen? Sie ticken anders und haben auch andere Essgewohnheiten als andere Generationen. Die Zoomer lieben Fast Food und scharfe Gerichte, essen gerne in großen Gruppen und lassen sich von Influencer Marketing auf Instagram und Tiktok anlocken. Keine Generation vorher kannte sich besser mit Ernährung aus und hatte ein größeres Bewusstsein dafür, was gutes und was schlechtes Essen ist.