Gerichte mit Wildschwein, Hirsch, Reh Schön wild

Wer im Herbst und Winter einen schönen Braten zubereiten will, geht statt in den nächsten Supermarkt auch gerne mal zum Jäger seines Vertrauens. Zum einen, weil das Fleisch dort in der Regel zu deutlich günstigeren Preisen angeboten wird, zum anderen, weil Wildbret das nachhaltigste Fleisch ist, das man kaufen kann. Sagt Johannes Siemes, Koch im „Strümper Hof“ in Meerbusch und selbst Jäger. Mit dem gemeinsam mit Ulrich Vomberg erstellten Kochbuch „Wild“ (Christian Verlag) landete er beim Ranking des Deutschen Kochbuchpreises auf Platz drei. Artgerechter als beim Wild könne Tierhaltung gar nicht sein, erklärt Siemes, zudem sei das Fleisch sehr gesund. „Es ist mineralreich, fettarm und weitgehend cholesterinfrei“, sagt der Koch. Schließlich werden die Tiere nicht wie in der industriellen Haltung gemästet, sie ernähren sich beispielsweise von Bucheckern, Eicheln und vielem anderem, was es im Wald gibt. Auch essenzielle Omega-3-Fettsäuren finden sich in Wildfleisch, ein Stoff, den der Körper selbst nicht herstellen, aber dennoch gut gebrauchen kann.